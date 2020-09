Torre Spaccata: famiglie senz’acqua calda e infiltrazioni alle pareti degli appartamenti

In decine e decine di appartamenti l’acqua calda non arriva perché la caldaia e guasta e come lo scorso anno intere famiglie temono il freddo durante l’inverno. Non solo, la mancata manutenzione degli immobili da parte del Comune di Roma ha causato il sorgere di infiltrazioni nelle stanze delle abitazioni.

“E’ così che viene lesa la dignità di chi vive qui, di chi paga l’affitto – ha commentato Veronica, un’inquilina del civico 42 della via – Ci ritroveremo senza riscaldamenti come lo scorso anno e sarà dura per gli anziani e gli ammalati che vivono nelle palazzine”. Nonostante sia stata invocata più volte, la manutenzione resta una chimera. Non solo, alcune perdite hanno reso necessari i sigilli alla caldaia da parte dei vigili del fuoco poi violati per dare pressione all’acqua.

La Lega (Municipio e Comune) ha svolto un sopralluogo nelle palazzine di Torre Spaccata: “Le piogge abbondanti, non potendo confluire nei canali di scolo inagibili hanno creato gravi danni ed infiltrazioni che hanno richiesto intervento dei vigili del fuoco – ha spiegato la capogruppo al sesto Pamela Strippoli - Attualmente circa 30 famiglie sono senza acqua calda. Oltre al danno anche la beffa in quanti tutti continuano a pagare gli oneri accessori ed i termosifoni. Nessuno dei grillini ha mai alzato un dito per cercare di risolvere questi problemi, dal canto nostro abbiamo già attivato tutte le misure necessarie per risolvere la criticità”.

Alle sue parole hanno fatto eco quelle di Maurizio Politi, capogruppo in Campidoglio presente al sopralluogo insieme a Flavia Cerquoni, consigliera del settimo: “Sempre la stessa storia, invece di occuparsi delle manutenzioni nel periodo estivo, si aspetta l'inverno con i conseguenti gravi disagi per i cittadini”.