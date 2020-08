Torre Maura: stella di bronzo per Moreno Paggi dal Comitato italiano paralimpico

Una stella di bronzo per Moreno Paggi. Il riconoscimento del Comitato Italiano Paralimpico va all’allenatore e dirigente della Lazio Basket in carrozzina: “E’ una grande soddisfazione – ha spiegato a Roma Today, lanciando un invito – Pronti ad accogliere in squadra ragazze e ragazzi che vivono in zona”.

Moreno Paggi, premiato come dirigente sportivo, ha iniziato la sua carriera nel 2005 come atleta. Da dirigente della Lottomatica Elecom ha vinto la Super Coppa e la Coppa Italia, arrivando terzi in Europa. Nel 2012 ha iniziato a prendersi cura della Lazio Basket in carrozzina partecipando a campionati di serie A2 e serie B. Dal 2016 ha poi iniziato a lavorare con la giovanile: dalla squadra anche un approdo in nazionale per Vanessa (tra le giocatrici da sempre membro della Lazio Basket).

Gli allenamenti sono ripresi non appena possibile presso il campo di basket di via Walter Tobagi a Torre Maura sempre rispettando il distanziamento. “I ragazzi sono molto attaccati alla maglia – ha spiegato Paggi – Sono cresciuti con questi colori e adesso che hanno quasi vent’anni, e sono diventati maggiorenni per questa categoria puntiamo a nuovi orizzonti con traguardi ancora più importanti”.

Come già avvenuto due anni fa, anche quest’anno mister Paggi lancia un appello dalle pagine del nostro giornale: “Siamo disponibili ad accogliere nella nostra squadra giocatori e giocatrici, ragazze e ragazzi che vogliono mettersi in gioco e che abbiano un’età compresa tra gli 8 e i 20 anni”. L’appuntamento è fissato ogni giovedì presso il campetto di via Tobagi a partire dalle 18.30.