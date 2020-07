Finocchio: l’ex centro anziani diventerà un centro di aggregazione giovanile

I locali dell’ex centro anziani di via Massa Silani diventeranno un centro di aggregazione giovanile, così come già stabilito dalla commissione patrimonio di viale Cambellotti nei mesi scorsi. Bocciata, dunque, la proposta di iniziativa popolare lanciata dal comitato di quartiere Borghesiana che dopo aver incontrato numerosi cittadini e aver ascoltato le loro istanze, aveva promosso una raccolta firme per destinare l’immobile ad asilo nido.

“La struttura non è adatta – ha spiegato al nostro giornale Giancarlo Colella, presidente della commissione patrimonio di viale Cambellotti”. Sulle sorti della struttura, dopo la lunga vicenda che ha visto coinvolti i nonni di Finocchio e il loro trasferimento presso i locali di Collina della Pace, restano dunque quelle iniziali.

L’ex centro anziani di via Massa Silani diventerà uno spazio dedicato ai giovani. “Contiamo di riaprire le porte della struttura entro fine anno – ha aggiunto Colella, spiegando come per l’assegnazione dell’immobile ci sarà un bando – Speriamo di pubblicare a settembre”.