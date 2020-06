Finocchio, i cittadini avviano una petizione: "Un asilo nido nell’ex centro anziani"

I cittadini di Finocchio avvieranno nei prossimi giorni una raccolta firme per chiedere al Municipio VI di adibire i locali dell’ex centro anziani di via Massa Silani a asilo nido. “Abbiamo una reale esigenza che quella struttura diventi un asilo nido perché nel nostro territorio i posti a disposizione sono sempre carenti e tanti bambini restano fuori dalle graduatorie e la richiesta è partita dai cittadini” hanno spiegato al nostro giornale Angelo Colagrossi e Alessio Rotondo, residenti della borgata Finocchio e portavoce dei cittadini”.

I locali, un tempo sede del centro anziani “Pierini Emilio” sono poi rimasti vuoti quando i “nonni” di Finocchio sono stati trasferiti (non senza una lunga vicenda giudiziaria che ha visto anche ricorsi al Tar) nei locali di una struttura interna a Collina della Pace. Intanto, per la riqualificazione dello stabile, il municipio ha speso una somma di circa 80mila euro perché nelle intenzioni dell’amministrazione a cinque stelle c’era la volontà di trasferire nuovamente gli anziani negli ex locali dati loro dalla precedente giunta Scipioni. Con la sentenza del Tar, dal municipio l'idea di trasformare la struttura in un centro di aggregazione giovanile.

“Non appena saranno pronti tutti i permessi necessari – hanno aggiunto Colagrossi e Rotondo – Procederemo con l’avvio della petizione e chiedere al municipio la possibilità di attuare le nostre richieste”. Abbiamo raggiunto Giancarlo Colella, presidente della commissione patrimonio di viale Cambellotti che per ora non esclude nessuna ipotesi. “Sarà necessario considerare l’esigenza di una nuova scuola e soprattutto si dovrà tenere conto del traffico e della viabilità”.