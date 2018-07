Infiltrazioni ai soffitti e vermi dalle pareti: così si vive nelle case popolari di Villaggio Falcone

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Franca, Tilde, Palmira e Maria Raffaella abitano negli appartamenti delle case popolari di via Don Primo Mazzolari: è la zona vecchia del quartiere Ponte di Nona, oggi conosciuta come Villaggio Falcone nella estrema periferia est della città. Le case sono state assegnate da vent’anni o poco meno e da sempre, soprattutto negli ultimi tempi, sono costrette a vivere insieme alle loro famiglie disagi forti legati alla scarsa manutenzione degli impianti e degli stabili che dovrebbero essere svolti dal Comune, proprietario degli immobili. Il condizionale è d’obbligo perché nonostante i solleciti continuati nel tempo e rarissimi interventi non risolutivi, in via don Primo Mazzolari non è cambiato nulla.

L'acqua gronda dai soffitti, dalle pareti fuoriescono vermi

Infiltrazioni alle pareti, intonaco scrostato e inesistenti, in alcuni casi con i mattoni bene in vista. Franca ha dovuto smontare la cucina perché si stava marcendo a causa dell’acqua e ha dovuto smistare dentro casa e sul pianerottolo lavello, cucina e utensili. L’acqua gronda anche dagli attacchi dei lampadari in casa di Maria Raffaella, dalle pareti della cucina di Tilde invece fuoriescono gli insetti che finiscono sul piano cottura. Da Palmira l’aria è irrespirabile a causa della presenza di muffa.

L'appello alla sindaca Raggi: "Venga a vedere come viviamo"

“Quando protocolliamo le richieste di intervento in Municipio ci rispondono che non ci sono soldi, non hanno fondi” hanno detto le inquiline delle case popolari che nonostante l’indignazione non si arrendono. Tra le lacrime e la rabbia per il senso di impotenza di fronte a tutto questo, da Villaggio Falcone anche l’appello alla sindaca Raggi: “Venga a vedere come siamo costretti a vivere”.