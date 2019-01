VI municipio, pressing del Pd su Romanella per fronteggiare l'emergenza freddo

Un progetto territoriale destinato all’emergenza freddo per favorire l’integrazione sociale dei senza fissa dimora e soluzioni immediate con interventi mirati per fronteggiare l’abbassamento delle temperature, come l'apertura di centri di accoglienza notturni. Due le richieste che il gruppo municipale del Partito Democratico ha presentato alla giunta Romanella del Municipio Roma VI delle Torri in vista della nuova ondata di gelo prevista in città.

“Le istituzioni sono lontane dai cittadini che hanno maggiore bisogno di assistenza” ha tuonato Fabrizio Compagnone, capogruppo dem di viale Cambellotti. Rispetto all’emergenza freddo delle ultime settimane “Il Municipio ha risposto mettendo in campo assolutamente nulla – ha proseguito Compagnone – ignorando che c’è bisogno, ora più che mai, di una progettualità strutturata per fronteggiare disagi sociali e per evitare episodi come quelli che la cronaca degli ultimi giorni ci racconta, la morte di clochard a causa del freddo”.

Compagnone ha quindi puntato il dito contro una questione di più ampio respiro: “Le recenti dimissioni della presidente delle politiche sociali, l’impegno di vicepresidente del Municipio dell’assessora delegata al sociale e il posto vacante alla dirigenza socio-educativa hanno questa conseguenza: il vuoto istituzionale rispetto a temi così importanti” ha concluso Compagnone.