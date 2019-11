Torri: la pedonale lungo la via Francigena diventa realtà, l’opera costerà oltre un milione di euro

Diventa realtà l’idea di dare splendore alla via Francigena dell’antica città di Gabii per oltrepassare il V municipio e raggiungere la Tenuta della Mistica. Già perché dopo aver investito circa 50mila euro per laprogettazione, i fondi previsti dal bilancio 2020-2022 consentono di fare un passo avanti: ovvero, la realizzazione degli interventi.

L'opera dal valore di un milione e 200mila euro che collega Gabii alla Tenuta della Mistica

Come sarà la “pedonale Francigena”? A raccontare il progetto è Fabrizio Tassi, presidente della commissione ambiente del municipio VI che quest’anno si troverà a gestire un milione e 200mila euro per la realizzazione della via: “Un progetto che abbiamo fortemente voluto e che siamo orgogliosi di portare avanti” ha detto al nostro giornale. All’indomani dell’approvazione del bilancio che vede una pioggia di soldi in viale Cambellotti (circa 100milioni di euro), consiglieri e presidenti di commissione sono al lavoro per portare avanti le loro richieste perché da queste parti, così tanti fondi non si erano mai visti. C’è dunque entusiasmo tra le fila della maggioranza per il risultato raggiunto ma anche la consapevolezza di non poter commettere passi falsi e portare a compimento i progetti.

Manutenzione delle aree verdi e dei parchi

Abbandonato l’idea di costruire un percorso ciclo-pedonale, i 5 stelle puntano tutto sulla realizzazione della pedonale, semplicemente, prevedendo la sistemazione dei marciapiedi e la realizzazione della messa in sicurezza del tratto. Oltre quest’opera, i delegati all’ambiente si occuperanno, per il prossimo anno di manutenere e mettere in sicurezza aree ludiche e aree cani di alcuni parchi, come il parco Calimera, il parco di Borghesiana e di via delle Rupicole e, da gennaio, anche la manutenzione dei giardini degli asili e delle materne.